Із третього червня на всій митній території України стартувала операція «Бастіон». Її мета — попередити та не допустити незаконне переміщення товарів через митну територію України і, завдяки цьому, припинити порушення законодавства в податковій та митній сферах.

Про це повідомив Володимир Петрук керівник групи, заступник начальника — начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС Володимир Петрук під час першого засідання територіальної робочої групи з проведення операції «Бастіон».

На Тернопільщині спецоперацію спільно проводять підрозділи митниці, фіскальної служби області та податкова міліція. Звісно, що у разі необхідності залучатимуть і правоохоронців.

За словами Володимира Петрука, взаємодія цих структур полягає в обміні інформацією про можливі факти порушення вимог митного та податкового законодавства, а також у проведенні спільних заходів щодо виявлення, попередження та документування порушень митного або податкового законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Також під час наради виокремлено основні завдання спецоперації. Зокрема, «Бастіон» сприятиме запобіганню та виявленню переміщення товарів через кордон України поза митним контролем, виявленню на території України місць нагромадження та реалізації товарів, увезених на територію нашої держави з порушенням вимог чинного законодавства, встановлення та припинення фактів ухилення від сплати податків при здійсненні операцій купівлі-продажу товарів, переміщених на територію України з порушеннями. Спецоперація передбачає проведення перевірки законності здійснення експортних операцій, а також ужиття заходів контролю до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, встановлення фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

— На сьогодні у нас є чіткий алгоритм дій, дотримуючись яких зможемо ліквідувати злочинні схеми, зменшити тіньову економіку і забезпечити повноту декларування та сплати податків, — наголосив Володимир Петрук. — Фахівці працюватимуть і над створенням «легкого» кордону з точки зору митного оформлення і переміщення товарів для легального бізнесу та зменшенням впливу людського фактору під час здійснення митних формальностей та адміністрування податків.

Триватиме операція до 31 грудня 2019 року. Проводитиметься вона в пунктах пропуску через Державний кордон України, митних постах, відділах (секторах) митного оформлення, місцях доставки товарів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області