Учора в Тернопільській митниці ДФС відбулася робоча нарада керівництва митниці з представниками бізнесу, громадської ради при ГУ ДФС в Тернопільській області, декларантами і митними брокерами. Обговорювалися основні аспекти спецоперації «Бастіон», зміни в митному законодавстві тощо.

Розпочала нараду начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович. Вона розповіла присутнім про основні показники роботи Тернопільської митниці ДФС за п’ять місяців 2019 року щодо наповнення державного бюджету, обсягів зовнішньоекономічних операцій та роботи митниці зі створення сприятливих умов для полегшення здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Окрім цього, наголосила, що Державна фіскальна служба України розпочала операцію «Бастіон», яка дозволить перекрити «канали» незаконного переміщення товарів на митну територію України та припинити порушення законодавства в податковій та митній сферах.

Детальніше про спецоперацію розповів керівник територіальної робочої групи з операції «Бастіон», заступник начальника — начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Володимир Петрук. Він, зокрема, відзначив важливість проведення операції на території Тернопільської області. Взаємодія митниці, фіскальної служби та податкової міліції Тернопільщини сприятиме запобіганню та виявленню переміщення товарів поза митним контролем, встановленню та припиненню фактів ухилення від сплати податків при здійсненні операцій при здійсненні операцій купівлі-продажу товарів, переміщених на територію України з порушеннями, проведенню перевірки законності здійснення експортних операцій, проведенню перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, встановленню фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

А начальник відділу адміністрування митних платежів та митного-тарифного регулювання Іван Попович повідомив присутнім, що Російська Федерація розширює заборону на ввезення деяких українських товарів. Тому, захищаючи свої інтереси, уряд України розширив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять із Російської Федерації.

Під час діалогу провели аналіз діяльності декларантів та митних брокерів. Декларантам наголосили на відповідальному підході під час заповнення митних декларацій, важливості перекладу документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення як товарів, так і транспортних засобів, задля підтвердження відомостей, зазначених в їхніх оригіналах, а також на вжитті заходів щодо уникнення систематичних помилок у митних деклараціях та дотриманням агентами з митного оформлення їхніх обов’язків при здійсненні декларування товарів, передбачених частиною 1 статті 257 та статтею 266 Митного кодексу України.

Тернопільська митниця ДФС, — підсумувала Оксана Антонович, — відкрита для співпраці та предметного діалогу, проблемні питання ми готові вирішувати в правовому полі в найкоротші терміни. Потрібно лише вчасно до нас звернутися.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області