Підростають майбутні олімпійці

Чотири незабутні дні провели в Скадовську на Херсонщині юні вихованці всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», які займаються важкою атлетикою. Крім того, що змістовно відпочили, ще й узяли участь у традиційних всеукраїнських змаганнях під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?»

У напружених баталіях, в яких узяли участь збірні тринадцяти областей, не загубилися і юні важкоатлети з Тернопільщини. В турнірі дівчат відзначилася вихованка Хоростківської ДЮСШ імені М. Підодвірного Аліна Дадерко. Підопічній Ярослава Ваверчака не було рівних у своїй ваговій категорії. Не підвели пана Ярослава і двоє інших його учнів. Другими в своїх вагових категоріях фінішували старший брат Аліни Віталій Дадерко і Володимир Медай.

А ще одну срібну медаль до скарбнички збірної краю поклав вихованець Бучацької ДЮСШ Максим Павлюх, який тренується під керівництвом Ігоря Павликівського і Ярослава Козюпи.

На фото: Ярослав ВАВЕРЧАК разом зі своїм підопічним Віталієм ДАДЕРКОМ на другій сходинці п’єдесталу пошани.

Фото з архіву організаторів