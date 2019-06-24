ТЕРНОПІЛЬ на шляху стати столицею України з водних видів спорту

«ВОДНА АРЕНА «ТЕРНОПІЛЬ» — НА ШЛЯХУ ДО СТАТУСУ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ З ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ Нещодавно очільник Тернополя Сергій Надал спільно з керівником підрядної організації та директором КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту» проінспектували процес будівництва масштабного центру веслування та водних видів спорту «Водна арена «Тернопіль», яке розпочалося у 2017 році. Міський голова розповів, що Тернопіль має всі шанси стати столицею України з водних видів спорту. «Цей унікальний об’єкт є надзвичайно важливим для міста, адже після завершення будівництва він стане потужним центром веслування та водних видів спорту, де можна буде проводити будь-які міжнародні змагання з тих видів спорту, які практикуються на так званій «тихій воді». Фактично Тернопіль стане столицею України з водних видів спорту», — відзначив Сергій Надал. Також очільник міста прозвітував про хід робіт і назвав дату завершення їх. «Спорудження водної арени триває уже другий рік, і на будівництво центру веслування та водних видів спорту цього року, як і минулого, виділено 17 мільйонів гривень, сім мільйонів з яких фінансується за кошти бюджету Тернопільської громади, а інші кошти — з Державного фонду регіонального розвитку. За ці гроші в цьому році ми плануємо завершити усі будівельні роботи. Зокрема, тут буде здійснено благоустрій території, облаштування пішохідних доріжок, заїздів та виїздів, збудовано суддівські вишки, трибуни, підтрибунні приміщення, місця для перебування спортсменів, місця для зберігання інвентарю, додаткові інфраструктурні елементи та інше. А у 2020 році тут проведуть завершальні роботи, зокрема добудують старт-фініш, обвідний канал, а також систему відведення води і стоків», — прозвітував Сергій Надал. Нагадаємо, спорудження водної арени в Тернополі здійснюється декількома етапами. Розпочали у 2017 році, коли міський голова заклав капсулу під будівництво. Створення «Водної арени «Тернопіль» підтримують й екологи «Створення «Водної арени «Тернопіль» дасть змогу інтенсифікувати процеси з очищення Тернопільського ставу та розвитку інфраструктури. Загалом спортивні змагання не шкодять екосистемі ставу. Браконьєрів мають замінити спортсмени», — зазначив тернопільський еколог, представник громадської організації «Скеля» Андрій Об’єщик. Підтримав екологів і міський голова, який заявив про новий підхід в очищенні ставу. «Ми відкриваємо новий етап у житті Тернопільського ставу. Для прикладу, 24 серпня, під час святкування Дня Незалежності України, на набережній Тернопільського ставу відкриють третю чергу берегових аераційних фонтанів, які буде розміщено від причалу в напрямку до Надставної церкви Воздвиження Чесного Хреста. Тут буде встановлено 180 форсунок із прожекторами, струмінь води з кожної сягатиме 9 метрів у довжину та майже 4 метри у висоту. Окрім естетичного вигляду, водограй виконуватиме й екологічну функцію, оскільки він насичуватиме воду киснем і таким чином запобігатиме цвітінню водойми», — підкреслив Сергій Надал. Віра СОТНИК.