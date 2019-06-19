ТРЕТІЙ ТИТУЛ СТУДЕНТІВ ІЗ ТЕРНОПОЛЯ

Позавчора на НТК імені В. Банникова в Києві відбувся фінальний матч чемпіонату України з футболу серед команд закладів вищої освіти сезону 2018—2019 років. Право посперечатися за чемпіонський титул вибороли студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка та ірпінського Національного університету державної фіскальної служби України. Уже перші хвилини поєдинку вселили надію в серця вболівальників доволі численної делегації з Файного міста. Підопічні Василя Івегеша впевнено заволоділи ініціативою, суперники відповідали хіба окремими несміливими контратаками. Втім свідками першого в матчі гола глядачі стали тільки під завісу першого тайму. Це Романові Волохатому вдався потужний і, головне, влучний удар у правий від голкіпера суперників кут воріт. Не знизили наші земляки темпу і після відпочинку. І вже невдовзі Андр ій Різник подвоїв перевагу. Більше того — мав хороші нагоди, аби відзначитися не лише дублем, а й хеттриком. Не судилося, так би мовити. Як не судилося і досвідченому Юрі- єві Заставецькому реалізувати одинадцятиметровий. Центральний захисник спрямував шкіряну кулю в поперечину. На щастя, майбутні педагоги з Тернополя на цьому не заспокоїлися і таки довели справу до перемоги з великим рахунком. Приблизно хвилин за десять до фінального свистка крапку в цьому матчі поставив Микола Когут — 3:0 на користь «Тернополя-Педуніверситету», який утрет є в своїй історії став чемпіоном України серед студентських команд. Наші земляки виступали у фінальній грі в такому складі: Рогаль, Заставецький, Мороз, Засєдко, Левицький, Волохатий, Луцик (Малащук), І. Когут (Познанський), М. Когут, Гатала (Савка), Різник (Голодрига). Завоювавши титул чемпіона України, «Тернопіль-Педуніверситет» отримав право виступити на чемпіонат і Європи серед студентів, який цього року відбудеться в столиці Іспанії Мадриді. І на міжнародній арені майбутні тернопільські педагоги раніше вже встигли домогтися вагомих успіхів, ставши свого часу спочатку чемпіонами Європи, а пізніше — бронзовими призерами. Б. ДІКАЛЬЧУК. На фото: щасливі чемпіони України серед студентських команд із Тернопільського національного педагогічного