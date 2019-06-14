У Тернополі будуть нові дитячі садочки

На черговій сесії Тернопільської міської ради ухвалено рішення про виділення чотирьох земельних ділянок для будівництва нових закладів дошкільної освіти в місті. Як заявив міський голова Тернополя Сергій Надал, також виділено кошти для замовлення проектно-кошторисної документації. «Ці дитячі садочки буде збудовано у нових мікрорайонах міста, а саме у «Північному» та «Південному ». Планується, що споруджуватимуть нові заклади дошкільної освіти в основному за рахунок коштів будівельних компаній, які зводять житлові будинки в цих мікрорайонах. Власне, для цього земельні ділянки і було передбачено в Генеральному плані міста і плані зонування території», — розповідає Сергій Надал. Сергій Надал: «Садочки буде збудовано в нових мікрорайонах міста, а саме у «Північному» та «Південному». У 2019 році одним з головних завдань програми розвитку освіти Тернопільської міської територіальної громади є забезпечення доступу до дошкільної освіти шляхом розширення мережі дитячих садочків за рахунок будівництва нових, реконструкції існуючих будівель і сприяння відкриттю приватних дошкільних навчальних заклад ів, а також інших форм організації дошкільної освіти. І ця програма вже почала виконуватися. Нагадаємо, виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про оголошення конкурсу на право оренди об’єкта комунальної власності, а саме нежитлової будівлі (колишнього дитячого садочка №1) на вул. Максима Кривоноса, 7-А під розміщення приватного дошкільного навчального закладу. «Цього року за основними напрямками фінансування галузі освіти передбачено відкриття додаткових груп, у тому числі в населених пунктах, що приєднались до Тернопільської МТГ» Цього року за основними напрямками фінансування галузі освіти передбачено відкриття додаткових груп, у тому числі в населених пунктах, що приєднались до Тернопільської МТГ — селах Курівцях і Чернихові. Збільшення місць у комунальних дошкільних навчальних закладах на 77 одиниць. До слова, наразі в Тернополі функціонують близько 40 комунальних закладів дошкільної освіти. Віра СОТНИК.