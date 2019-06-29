Долі людські, Калина

УКРАДЕНА НИРКА

29.06.201929.06.2019Автор Вільне Життя
УКРАДЕНА НИРКА

 МАР’ЯН БУВ ВОЛОЦЮГОЮ. ВІН НЕ МІГ ВЕСТИ НОРМАЛЬНИЙ СПОС ІБ ЖИТТЯ, ПІКЛУВАТИСЯ ПРО СІМ’Ю, ДИТИНУ, РОЗВ’ЯЗУВАТИ РІЗНІ ПОБУТОВІ ПРОБЛЕМИ, ЯК ЦЕ РОБЛЯТЬ ОДРУЖЕНІ ЧОЛОВ ІКИ. ЙОГО ПОСТІЙНО ТЯГНУЛО В МАНДРИ. ПОДОБАЛОСЯ ВОЛОЧИТИСЯ. ЖОДНИХ ТОБІ ОБОВ’ЯЗКІВ, КЛОПОТІВ — АБИ ПРОЖИТИ ДЕНЬ ДО ВЕЧОРА.

То й не витримала цього всього дружина — подала заяву на розлучення. Сама виростила доньку Ліду, віддала її заміж за багатого чоловіка. А згодом захворіла й померла.

Мар’ян поволі старів і все частіше мріяв мешкати, як усі нормальні люди, в будинку, їсти теплу їжу… Довідався, що дочка живе, наче вареник у маслі. Намагався достукатися до її сумління, та де там… Товариші-безхатченки насміхалися з нього, мовляв, згадав, що має дочку, якій тепер не потрібний.

 Та якось до місця, де ночували безхатченки, під’їхала дорога автівка, з якої вийшла донька Мар’яна з чоловіком. І схвильованим голосом почала гукати:

— Татусю Мар’яне! Знаю, що ти тут. Вийди…

Мар’ян вийшов із підвалу. І чи то сонце, чи розкіш машини, чи доччин і прикраси засліпили його. Мимоволі змахнув сльозу.

— Тату, я думаю про тебе, — тремтячим голосом сказала Ліда. — Шкодую, що так склалося твоє життя. Жаль мені тебе, спати не можу. У нас є все, а ти так бідуєш… Їдь з нами, будемо жити разом…

 Мар’ян аж заплакав од розчулення і, не роздумуючи, сів у машину. Його привезли до обійстя за містом. Ворота автоматично відчинилися. На подвір’ї стояв розкішний котедж, збудований за сучасним проєктом. Навкруги — вишукані клумби, доглянуті дерева й кущі, фонтан посередині. Справжній рай!

 — Тату, ми вже приготували для тебе кімнату, — щебетала Ліда. — Зараз я тобі все тут покажу. Почувайся, як удома.

— Прости мені, дочко, — мовив крізь сльози Мар’ян. — Прости за минуле…

 — Ну що ти, тату? — кинулася до батька з обіймами Ліда. — Я вже давно тебе простила. Кожен із нас припускається в житті помилок. Головне — вчасно їх виправити.

Ліда познайомила тата з п’ятирічною внучкою Оленкою.

— А чому дідусь такий брудний і чим від нього смердить? — тихенько спитала дівчинка.

 — Він потрапив у біду, а ми його визволили, — делікатно пояснила матір. — Зараз помиється, переодягнеться… А завтра ми повеземо його на обстеження до лікарні.

— Навіщо? — здивувався Мар’ян. — Мене нічого не турбує. — Татусю, ти довгі роки жив у голоді й холоді. Треба обстежитися обов’язково, — наполягла донька. Мар’ян чемно виконував усі її прохання. І обстеження пройшов, хоч вони зайняли кілька днів і видалися йому дуже дивними. …У будинку із сім’єю мешкала ще одна жінка — Тетяна, вона піклувалася про Оленку. Але дівчинка, втішена появою в її житті дідуся, більше часу старалася проводити саме з ним.

 — Дивися, дідусю, — сказала, демонструючи аркуш паперу. — Я намалювала наш сад. А ось тут — мама, тато, а це — ми з тобою. Гарно?

— Дуже, — похвалив Мар’ян…

— А знаєш, — продовжувала Оленка, — тато казав, що ти не будеш у нас довго жити — тільки три тижні. Мені так шкода… Чому не будеш?

 Мар’ян здивувався. Діти такого віку зазвичай не обманюють.

— А в яке це відрядження поїхала мама? — спитав.

 — Я чула, що вона не у відрядженні, а в лікарні. Тато тітці Тані казав…

 …Через два дні Ліда повернулася. Мар’ян запитав, що з нею, чим хворіє. І чому приховує це від них із Оленкою.

 — Вона щось собі вигадала, — відмахнулася Ліда. — Я їздила у справах фірми…

 А ще за кілька днів донька сказала Мар’янові, що придбала для нього путівку на відпочинок до Болгар ії:

— А що ти в своєму житті бачив? Де був? Не просихав од горілки роками… Ми маємо можливість показати тобі світ, тож не відмовляйся.

 Мар’ян помітив, як іронічно всміхнувся на це зять.

 — І я з дідусем поїду, можна? — подивилася на матір благальним поглядом Оленка.

 — Ні, доню, іншим разом. Ми з татом не зможемо опікуватися і дідусем, і тобою. Ти побудеш із Тетяною.

Дівчинка відразу заспокоїлася. Тим паче, що відпочинок за кордоном не був для неї дивовижею.

 …Мар’ян пам’ятає, як вони виїхали з подвір’я, потім під’їхали до якогось будинку, там до них підсів інтелігентний чоловік… А далі — провал у пам’яті. Отямився в лікарняній палаті. Але не в Болгарії, а в Україні.

— Що зі мною? Де я? — спитав людину в білому халаті, котра схилилася над ним.

— Ви в лікарні. Вам вирізали нирку…

 — Для чого ви це зробили?

 — Це не ми. Вас викинули, очевидно, з якоїсь машини, просто біля входу в приймальне відділення. Ви були без свідомості… Ми повідомили в поліцію.

— Он як… — прошепотів пересохлими вустами Мар’ян. Він усе зрозумів. Дочці потрібна була його нирка. Та чому вона вирішила вкрасти її? Він би й сам погодився допомогти рідній дитині… Бо що він може їй дати ще?

…Слідство все встановило. За грати потрапили і Ліда, і її чоловік, і лікар, котрий позбавив людину нирки. Опікунами Оленки стали родичі її батька. Мар’яна вони влаштували в дім престарілих і оплачують його перебування там.

 Про це попросила Ліда. Очевидно, совість її замучила. Проте з внучкою бачитися заборонила. І це — найбільший біль Мар’яна…

Марія ПОЖАРНЮК.