УКРАДЕНА НИРКА

МАР’ЯН БУВ ВОЛОЦЮГОЮ. ВІН НЕ МІГ ВЕСТИ НОРМАЛЬНИЙ СПОС ІБ ЖИТТЯ, ПІКЛУВАТИСЯ ПРО СІМ’Ю, ДИТИНУ, РОЗВ’ЯЗУВАТИ РІЗНІ ПОБУТОВІ ПРОБЛЕМИ, ЯК ЦЕ РОБЛЯТЬ ОДРУЖЕНІ ЧОЛОВ ІКИ. ЙОГО ПОСТІЙНО ТЯГНУЛО В МАНДРИ. ПОДОБАЛОСЯ ВОЛОЧИТИСЯ. ЖОДНИХ ТОБІ ОБОВ’ЯЗКІВ, КЛОПОТІВ — АБИ ПРОЖИТИ ДЕНЬ ДО ВЕЧОРА. То й не витримала цього всього дружина — подала заяву на розлучення. Сама виростила доньку Ліду, віддала її заміж за багатого чоловіка. А згодом захворіла й померла. Мар’ян поволі старів і все частіше мріяв мешкати, як усі нормальні люди, в будинку, їсти теплу їжу… Довідався, що дочка живе, наче вареник у маслі. Намагався достукатися до її сумління, та де там… Товариші-безхатченки насміхалися з нього, мовляв, згадав, що має дочку, якій тепер не потрібний. Та якось до місця, де ночували безхатченки, під’їхала дорога автівка, з якої вийшла донька Мар’яна з чоловіком. І схвильованим голосом почала гукати: — Татусю Мар’яне! Знаю, що ти тут. Вийди… Мар’ян вийшов із підвалу. І чи то сонце, чи розкіш машини, чи доччин і прикраси засліпили його. Мимоволі змахнув сльозу. — Тату, я думаю про тебе, — тремтячим голосом сказала Ліда. — Шкодую, що так склалося твоє життя. Жаль мені тебе, спати не можу. У нас є все, а ти так бідуєш… Їдь з нами, будемо жити разом… Мар’ян аж заплакав од розчулення і, не роздумуючи, сів у машину. Його привезли до обійстя за містом. Ворота автоматично відчинилися. На подвір’ї стояв розкішний котедж, збудований за сучасним проєктом. Навкруги — вишукані клумби, доглянуті дерева й кущі, фонтан посередині. Справжній рай! — Тату, ми вже приготували для тебе кімнату, — щебетала Ліда. — Зараз я тобі все тут покажу. Почувайся, як удома. — Прости мені, дочко, — мовив крізь сльози Мар’ян. — Прости за минуле… — Ну що ти, тату? — кинулася до батька з обіймами Ліда. — Я вже давно тебе простила. Кожен із нас припускається в житті помилок. Головне — вчасно їх виправити. Ліда познайомила тата з п’ятирічною внучкою Оленкою. — А чому дідусь такий брудний і чим від нього смердить? — тихенько спитала дівчинка. — Він потрапив у біду, а ми його визволили, — делікатно пояснила матір. — Зараз помиється, переодягнеться… А завтра ми повеземо його на обстеження до лікарні. — Навіщо? — здивувався Мар’ян. — Мене нічого не турбує. — Татусю, ти довгі роки жив у голоді й холоді. Треба обстежитися обов’язково, — наполягла донька. Мар’ян чемно виконував усі її прохання. І обстеження пройшов, хоч вони зайняли кілька днів і видалися йому дуже дивними. …У будинку із сім’єю мешкала ще одна жінка — Тетяна, вона піклувалася про Оленку. Але дівчинка, втішена появою в її житті дідуся, більше часу старалася проводити саме з ним. — Дивися, дідусю, — сказала, демонструючи аркуш паперу. — Я намалювала наш сад. А ось тут — мама, тато, а це — ми з тобою. Гарно? — Дуже, — похвалив Мар’ян… — А знаєш, — продовжувала Оленка, — тато казав, що ти не будеш у нас довго жити — тільки три тижні. Мені так шкода… Чому не будеш? Мар’ян здивувався. Діти такого віку зазвичай не обманюють. — А в яке це відрядження поїхала мама? — спитав. — Я чула, що вона не у відрядженні, а в лікарні. Тато тітці Тані казав… …Через два дні Ліда повернулася. Мар’ян запитав, що з нею, чим хворіє. І чому приховує це від них із Оленкою. — Вона щось собі вигадала, — відмахнулася Ліда. — Я їздила у справах фірми… А ще за кілька днів донька сказала Мар’янові, що придбала для нього путівку на відпочинок до Болгар ії: — А що ти в своєму житті бачив? Де був? Не просихав од горілки роками… Ми маємо можливість показати тобі світ, тож не відмовляйся. Мар’ян помітив, як іронічно всміхнувся на це зять. — І я з дідусем поїду, можна? — подивилася на матір благальним поглядом Оленка. — Ні, доню, іншим разом. Ми з татом не зможемо опікуватися і дідусем, і тобою. Ти побудеш із Тетяною. Дівчинка відразу заспокоїлася. Тим паче, що відпочинок за кордоном не був для неї дивовижею. …Мар’ян пам’ятає, як вони виїхали з подвір’я, потім під’їхали до якогось будинку, там до них підсів інтелігентний чоловік… А далі — провал у пам’яті. Отямився в лікарняній палаті. Але не в Болгарії, а в Україні. — Що зі мною? Де я? — спитав людину в білому халаті, котра схилилася над ним. — Ви в лікарні. Вам вирізали нирку… — Для чого ви це зробили? — Це не ми. Вас викинули, очевидно, з якоїсь машини, просто біля входу в приймальне відділення. Ви були без свідомості… Ми повідомили в поліцію. — Он як… — прошепотів пересохлими вустами Мар’ян. Він усе зрозумів. Дочці потрібна була його нирка. Та чому вона вирішила вкрасти її? Він би й сам погодився допомогти рідній дитині… Бо що він може їй дати ще? …Слідство все встановило. За грати потрапили і Ліда, і її чоловік, і лікар, котрий позбавив людину нирки. Опікунами Оленки стали родичі її батька. Мар’яна вони влаштували в дім престарілих і оплачують його перебування там. Про це попросила Ліда. Очевидно, совість її замучила. Проте з внучкою бачитися заборонила. І це — найбільший біль Мар’яна… Марія ПОЖАРНЮК.