Українська стратегія Гройсмана. Що треба знати про нову партію жителям Тернопільщини?

НА ПОЛІТИЧНОМУ ГОРИЗОНТІ В УКРАЇНІ З’ЯВИЛАСЯ НОВА ПАРТІЯ — «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ». ЇЇ ОЧОЛЮЄ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН. ПРЕМ’ЄР— МІНІСТР ВИРІШИВ ІТИ НА ВИБОРИ Й ПРИВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ МОЛОДИХ, АЛЕ ВОДНОЧАС ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЗНАЮТЬ, ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ДЛЯ УСПІХУ УКРАЇНИ. А НЕЩОДАВНО СТАЛО ВІДОМО, ЩО ГРОЙСМАН ПІДЕ НА ВИБОРИ ОКРЕМО, НЕ ОБ’ЄДНУЮЧИСЬ З ІНШИМИ КАНДИДАТАМИ. У нову партію увійдуть справжні професіонали, які мають здорові думки й розуміють, як їх втілювати. В парламент вони йдуть, щоб змінити систему, яка стримувала стрімке реформування держави бюрократичними застарілими парламентськими процедурами. Нова політична партія має бути створена не лише під вибори. Це буде достатньо організована структура з визначеною ідеологією з об’єднанням фахових людей, які хочуть реалізовувати конкретні ідеї. Головні пріоритети партії «Українська стратегія» — побудувати сильну економіку, ефективне державне управління. А ще — щоб захистити соціальні верстви, які за останні три роки відчули суттєві зміни в покращенні умов життя, адже досягнутий рівень піклування про них треба зберегти і захистити, а започатковані реформи довести до кінця. Гройсман має шанс До речі, рейтинг партії Гройсмана почав стрімко зростати, як тільки він заявив про свою участь у виборах. Як свідчать результати опитування, проведеного інститутом соціологічних досліджень «Основа», партія Гройсмана через майже два місяці легко проходить до парламенту. Висок і стартові рейтинги з’явились, коли прем’єр навіть не казав про окремий похід його політсили до парламенту. Що ж говорити, коли буде презентована якісно нова, перша десятка політсили. Секрет високого рейтингу простий — на посаді прем’єр міністра Володимирові Гройсману вдалося зробити дуже багато. А започатковані ним реформи отримали схвальні відгуки мільйонів українців. Місцеві експерти та прості люди високо оцінюють шанси команди Гройсмана — Володимира Гройсмана як ефективного управлінця я знаю ще з 2006 року. В той час він був молодим міським головою Вінниці, а я — заступником міського голови в Луцьку. Попри територіальну віддаленість наших міст, ми постійно обмінювалися інформацією, наші міста були першими в Україні, де впровадили систему управління якістю з надання адміністративних послуг, згодом були створені центри адмінпослуг — прообрази нинішніх ЦНАПів. Я приєднуюся до його команди тому, що тепер як ніколи важливо сконцентрувати прогресивний досвід місцевого самоврядування і не дозволити емоціям і популізму розбалансувати державні інституції. Відстоювати інтереси держави та забезпечувати сталий економічний ріст — це часто приймати непопулярні сьогодні рішення, ефект від яких можна оцінити тільки через певний час. І на це треба мати мужність, це те, що відрізняє популістів від професіоналів, — каже голова Тернопільської обласної організації ПП «Українська стратегія» Владислав Стемковський. Президент не підтримав сценарій Гройсмана Неодноразово Володимир Гройсман заявляв про необхідність повного перезавантаження влади. Зокрема — про зміни у виборчому законодавств і, відкриті списки. Тільки тоді нові люди, які прийдуть до Верховної Ради після виборів, зможуть оновити політику зсередини. — Я запропонував план роботи для країни. Я попросив у нового президента підтримати цей план. Вважав, що він може бути дуже швидко реалізований. За тиждень ми могли б зробити багато правильних речей. На рівні такої підтримки президента це може бути реактивним ядерним паливом. Це рішення — рішення президента йти по своїй повістці дня, — прокоментував Володимир Гройсман. Новий президент не пішов шляхом співпраці й з чинною Радою. Під час своєї інавгураційної промови президент Володимир Зеленський оголосив, що розпустить Верховну Раду України й відтак у країні відбудуться дострокові парламентські вибори. Верховна Рада не підтримала нову схему парламентських виборів. Отже, вибори проходитимуть по-старому. Нових людей пройде небагато, а ті, що потраплять в Раду, змушені будуть працювати за старими законами. Із часом система змінить їх не на краще. У той же день Зеленський зажадав, щоб усі міністри написали заяви про відставку. На думку експертів, це було неправильно — звинувачувати всіх міністрів у бездіяльності та «гребти всіх під одну гребінку». Натомість на цю заяву відреагував прем’єр і в той же день подав у відставку, надавши шанс Зеленському зайнятися формуванням нового уряду. І закликав його зробити це якнайшвидше. Втім, на роботу самого Кабінету міністрів це ніяк не вплине. Нинішній склад повноцінно працюватиме до призначення наступного. Як відповідальний державник Гройсман не залишить своїх обов’язків, а увесь уряд працюватиме в антикризовому режимі. Натомість стримування тарифів і боротьба з монополістом «Нафтогазом », важкі перемовини із МВФ і недопущення дефолту лягають на Зеленського. — Він своєю заявою взяв на себе всю відповідальність перед загрозами майбутнього, які є на порядку денному, — зазначив Володимир Гройсман. Оксана СТЕЛЬМАЩУК.