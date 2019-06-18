Вакарчук у 2014 році в істериці ховався під столом в аеропорту Симферополя – Ляшко

“Ось сидить під столом людина, яка втратила адекватність, якій треба привезти вагон памперсів, яка в істериці б’ється”, – заявив народний депутат.

Музикант Святослав Вакарчук, який зараз очолив партію “Голос”, під час анексії Криму проявив себе як боягуз. Про це лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 11 червня на YouTube-каналі “Vласть vs Vлащенко” .

За словами Ляшка, у березні 2014-го він прилетів до Криму підтримати українських військових. І під час виходу з аеропорту дізнався, що у ньому в одній з кімнат заблокований Вакарчук.

“8 березня 2014 року. Сімферополь. Окупований Крим. Заблокований аеропорт. Я, Андрій Лозовий, наш фотограф Осман Карімов, мій охоронець Сергій. Ми вчотирьох прилітаємо у Крим. Якраз тоді блокували військові частини”, – заявив Ляшко.

Нардеп зазначив, що в аеропорту його зустріли кримські татари і помічник.

“Я вже вийшов з аеропорту, мене ніхто не помічає, мене оточили наші люди. І хтось мені підказує, що в аеропорту сидить заблокований Вакарчук. Вони його не випустили. Я – назад, звільняти Вакарчука. Знаходимо його в кімнаті у віп-залі. Сидить під столом якийсь пацан, прикрившись”, – сказав він.

На думку Ляшка, Вакарчук був в істериці і нібито кричав “ой-йой, це не я, я не з вами, я ні при чому, що ви хочете” і “не трогайте мене”.

“Сидить під столом. Я говорю: під столом – щоб я провалився на цьому стільці, якщо це неправда. У мене є свідки і Господь Бог. Ось сидить під столом людина, яка втратила адекватність, якій треба привезти вагон памперсів, яка в істериці б’ється… Ви доручите долю своєї країни людині, яка боягуз? Я – ні. От для мене ця історія показала про Вакарчука все”, – підсумував він.

У 2018 році Вакарчук підтвердив, що за власною ініціативою прилітав у сімферопольський аеропорт 8 березня 2014 року, під час анексії півострова Росією.

“Був дуже складний день, який ми провели з різним успіхом”, – розповідав він.

Нагадаємо, під час анексії до Криму прилітав і Петро Порошенко, якого теж намагались заблокувати в аеропорту Сімферополя, але якому вдалося прорвати блокаду, і поспілкуватись з людьми та журналістами.

https://m.gordonua.com/ukr/news/politics/-ljashko-zajaviv-shcho-vakarchuk-v-2014-rotsi-hovavsja-v-aeroportu-v-krimu-sidit-pid-stolom-ljudina-jakij-treba-vagon-pampersiv-1037776.html

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/28/7016707/