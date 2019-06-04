Відзначений на старті літа Міжнародний день захисту дітей не обійшовся без масових фізкультурно-оздоровчих змагань наймолодших прихильників здорового способу життя. Провели їх у багатьох куточках нашого краю.

Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення, скажімо, провів чемпіонат Теребовлянської ОТГ із шахів серед юнаків і дівчат двох вікових груп — до восьми й десяти років. Суперечка старших завершилася перемогою третьокласника навчально-виховного комплексу Віктора Кузя. Другою фінішувала Маргарита Барвінська, яка також закінчила третій клас, але в ЗОШ №2, третім — Давид Щепанський із ліцею, а четвертою — випускник початкової школи Дем’ян Кристя із ЗОШ №1.

Натомість баталії наймолодших принесли успіх учорашньому першокласникові Богданові Семківу з гімназії, який випередив на рік старших за себе Матвія Шоп’яка із ЗОШ №2 і Назара Деренюка із ЗОШ №1, а також Романа Палюха і Богдана Вівчара.

Лауреатів змагань нагороджено медалями і грамотами центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

А в Залізцях Зборівського району з нагоди Міжнародного дня захисту дітей уже третій рік підряд провели змагання з легкої атлетики серед учнів перших-третіх класів місцевої СЗОШ із поглибленим вивченням іноземних мов і вихованців старшої групи дошкільного навчального закладу «Калина».

Організаторами традиційно виступили Залозецька селищна рада та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Вони запропонували малечі продемонструвати свою майстерність у човниковому бігу і в бігу на 30 метрів.

Серед найменших найкраще з усіма випробуваннями впоралися Марія Пиняга і Богдан Цвігун, Діана Квасниця та Олексій Беркита, Наталя Недогін і Денис Олійник. Баталії ж учнів других-третіх класів завершилися перемогою Інни Топорницької і Андрія Сухецького. За ними фінішували Христина Пом’як і Олександр Олійник, Анастасія Теслюк та Костянтин Крохмалюк.

Переможців і призерів організатори нагородили грамотами, медалями й призами.

О. ГИКАВА.

Фото з архіву «Спорту для всіх»