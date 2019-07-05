…А віддай-но, майстре, пішака

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні визначилися з 33-м ходом. Більшість була одностайною в прагненні відіграти пішака: 33… Tb7:b2.

Саме за такий варіант першим висловився Іван Івкевич із Почаєва. Юного прихильника древньої гри підтримали Роман Васильчик, Тетяна Борисяк, Арсен Фастовець із Теребовлі, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Богдан Буковський із Козової, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Валентин Гулька з Чорткова, Володимир Іванов із Нетішина Хмельницької області, Іван Заїка з Новограда-Волинського на Житомирщині, Марко Кміть та Ігор Чайка з Тернополя.

І лише Мирон Постолан із Жукова Бережанського району мав свій погляд на розвиток подій: 33… f7—f5?

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ і на очевидне 34… Kpg7—g8 Td5—d7 …?

Черга за 35-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 15 липня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. На найактивніших учасників очікуватимуть призи.

ЕСТЕТИКА В ШАХАХ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел