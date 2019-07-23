«Бронза» Олени Кривицької

Минулого вівторка в столиці Угорщини Будапешті завершився чемпіонат світу з фехтування. Його підсумки не могли не порадувати вітчизняних прихильників цього виду спорту — українці завоювали по одній золотій та срібній медалі і дві бронзові.

Уже вшосте на верхню сходинку п’єдесталу пошани світового форуму піднялася шаблістка Ольга Харлан. Від олімпійської чемпіонки і триразової призерки ігор та чинної чемпіонки Європи іншого результату в особистому турнірі навряд чи сподівалися. І лідер збірної України не підвела, хоча у фінальному поєдинку їй довелося вкотре витримати шалений опір росіянки Софії Великої — 15:14.

Свою чергову вагому перемогу на міжнародній арені Ольга Харлан здобула минулої суботи. А двома днями раніше першою поклала медаль до скарбнички збірної інша досвідчена фехтувальниця, наша 32-річна землячка Олена Кривицька. Власне в четвер, 18 липня, особистим турніром із жіночої шпаги і розпочалася боротьба за нагороди. Потрапивши завдяки власному рейтингу до 1/32 фіналу без боротьби в кваліфікаційному раунді, Олена під час вирішальних баталій, коли вже нема права на помилку, переконливо довела, що нині насправді є однією з найсильніших на планеті в своєму виді зброї.

У той час як дві її подруги по команді — Фейбі Бежура та олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна — припинили боротьбу вже після першого бою, а Ксенія Пантелєєва зачохлила зброю в 1/16 фіналу, вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського впевнено долала одну суперницю за іншою. Канадійку Малінку Хоппе Монтанаро обіграла з рахунком 15:10, росіянку Тетяну Андрушову — 15:13. Однак справжнім тріумфом став для Олени двобій 1/8 фіналу з лідером світового рейтингу Анною-Марією Попеску з Румунії. Підсумковий рахунок 15:6 на користь українки не залишив сумнівів стосовного того, хто цього дня найсильніший.

А ось два наступні бої, під час яких і мало з’ясуватися, хто потрапить до числа призерів і яку медаль завоює, Олена Кривицька вперше на турнірі завершила з мінімальною різницею в рахунку. Перемога над Юн-Мі Кан із Південної Кореї забезпечила потрапляння до четвірки найкращих і, мінімум, «бронзу» — 15:14. Натомість поразка з аналогічним рахунком у півфіналі від китаянки Шен Лінь завадила поборотися за нагороду вищої проби.

Однак і третя бронзова медаль чемпіонатів світу, без сумніву, вагомий успіх Олени Кривицької. В 2015 році, нагадаю, разом із подругами по збірній вона завоювала третє місце в командних змаганнях, а в 2017-му — в особистому турнірі чемпіонату світу. Близькими були дівчата і до повторення успіху чотирирічної давності. Однак минулої неділі в командних змаганнях шпажисток у півфіналі поступилися росіянкам (40:42), а в матчі за третє місце збірній Італії — 36:45.

Утім наостанок усе ж про приємне. На другий день після успіху Олени в особистому турнірі чоловічої шпаги третє місце завоював також Ігор Рейзлін. А разом із партнерами по збірній передостаннього дня змагань зуміли вибороти ще й «срібло» командного турніру, тільки у вирішальному поєдинку поступившись французам — 37:45.

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