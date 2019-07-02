Чемпіонська крапка від Анастасії Бачинської

Минулої неділі в столиці Білорусі Мінську фінішували другі в історії Європейські ігри. Завершальний змагальний день став тріумфальним насамперед для спортсменів збірної України — відразу шість завойованих золотих медалей допомогли їм піднятися в загальнокомандному заліку на третє місце.

І одна з них цілком заслужено дісталася нашій землячці, вихованці Тернопільської КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського Анастасії Бачинській. Інакше і не скажеш про тріумф однієї з лідерок вітчизняної спортивної гімнастики у вільних вправах. Виставлені суддівською бригадою 13,200 бала дозволили Анастасії трохи більше ніж за місяць до свого 16-ліття випередити в боротьбі за перше місце Анету Голашову з Чехії (12,966) і шведку Джессіку Кастлс (12,933).

Підопічна заслуженого тренера України Тетяни Геращенко, якою в національній збірній опікуються Ганна Лев і Оксана Першина, насамперед заслуговує компліментів за те, що, ставши наймолодшою переможницею других Європейських ігор, зуміла проявити неабияку волю до перемоги. Не кожен навіть дорослий спортсмен, погодьтеся, зможе на третій день після прикрої невдачі в багатоборстві максимально сконцентруватися і в улюблених вільних вправах передусім собі довести: допущені напередодні помилки — лише проміжний етап на шляху до майбутньої перемоги.

Початок фінального жіночого турніру в багатоборстві і справді склався для Анастасії Бачинської вкрай невдало. Займаючи після кваліфікації четверту позицію, з якої сміливо можна було повести боротьбу за один із комплектів нагород, дворазова бронзова призерка торішніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі (в тих же багатоборстві і вільних вправах) у двох стартових виступах власноруч, так би мовити, перекреслила як усі свої сподівання, так і сподівання прихильників її таланту: падіння з брусів і приземлення на «п’яту» точку в одній із комбінацій у вільних вправах автоматично вивели її з числа претенденток на медалі.

На щастя, мудрі наставники, як можна було дійти висновку з телевізійної трансляції, не дорікали дівчині. Навпаки — добре, очевидно, знаючи потенційні можливості гімнастки, підбадьорювали, переконували, що на цьому змагання для неї не завершилися.

Наче у воду дивилися. Завойовані дві медалі в багатоборстві (другим фінішував олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який, хоч і не на всі сто відсотків, устиг відновитися після травми, третьою — старша подруга Анастасії Діана Варинська) не стали єдиними для вітчизняних атлетів. Проведені на завершення Європейських ігор фінали в окремих вправах зайвий раз довели, що українська спортивна гімнастика — одна з найсильніших сьогодні на планеті. Окрім Анастасії Бачинської, на верхню сходинку п’єдесталу пошани після вправи на паралельних брусах піднявся і вже згаданий Олег Верняєв. А перед тим ще й виборов «срібло» у вправі на коні. А троє їхніх партнерів по команді Петро Пахнюк, Ігор Радивилов і Діана Варинська поклали до командної скарбнички ще й чотири бронзові медалі. Перший відзначився у вільних вправах, Ігор фінішував третім у вправі на кільцях і в опорному стрибку, а Діана — у вправі на колоді.

Усього ж українські спортсмени завоювали на других Європейських іграх шістнадцять золотих, сімнадцять срібних і вісімнадцять бронзових медалей, що дозволило, як уже було згадано на початку матеріалу, вибороти загальнокомандне третє місце. Більше нагород лише в активі збірних Росії і Білорусі. Щодо господарів, то вони, звісно, відповідально готувалися до проведення в столиці своєї держави змагань такого рівня. Натомість стосовно виступу росіян, то під час ігор склалося враження, ніби в сучасному спорті вже й забули про допінгові скандали, до яких ті були причетні. Та нічого: в світі сучасних технологій і в майбутньому може з’ясуватися, хто з них завоював нагороди, не дотримуючись правил чесного ведення боротьби.

На завершення ж — дещо анекдотична історія від українського журналіста Віталія Володька, який був акредитований на других Європейських іграх. Приїзд на фінальний турнір зі спортивної гімнастики в окремих вправах президента Росії Володимира Путіна спричинив чимало незручностей усім представникам ЗМІ. Навіть вийти на вулицю перекурити не дозволялося. На щастя, журналістам допомогли… Анастасія Бачинська і Олег Верняєв. Перед церемонією нагородження керівник країни-агресора спішно покинув спортивну арену, аби, очевидно, двічі підряд не вставати під час виконання Державного гімну України, як перед тим довелося зробити під час вшанування українського боксера Олександра Хижняка.

На фото: (вгорі) вільні вправи виконує Анастасія БАЧИНСЬКА; тернопільська гімнастка і Олег ВЕРНЯЄВ змусили Володимира Путіна спішно залишити спортивну арену.

Фото з вільних джерел