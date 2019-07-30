До кінця 2019 року ми плануємо скасувати мораторій на продаж землі — Гончарук

Представник Офісу президента повідомив, що влада планує скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі в Україні вже до кінця 2019 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв’ю Bloomberg. За його словами, реформу сільськогосподарських угідь, непопулярну для значної частини суспільства, затягнули на роки, зараз це шкодить конкуренції на ринку. Отож, реформу планують затвердити до кінця року. «У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно», — повідомив Олексій Гончарук. За його словами, наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Так, відповідно до найбільш радикальної моделі, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% щороку, а відповідно до найменш радикальної — на 0,5%. «Ми шукаємо найменш болючу та найбільш ефективну модель (відкриття ринку землі — ред.)», — додав Гончарук. Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський виступав за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Повідомляє Громадське