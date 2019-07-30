Хто і скільки на податковому обліку

Станом на перше липня 2019 року на обліку в органах фіскальної служби краю перебувало 57 тисяч 474 основних платників податків. Про це повідомили в управлінні обслуговування платників податків ГУ ДФС у Тернопільській області.

Із загальної кількості суб’єктів господарювання 23 тисячі 161 є юридичними особами. А 34 тисячі 313 — фізичні особи — підприємці. Порівняно з торішнім аналогічним періодом кількість юридичних осіб збільшилася на 970 або на 4,2 відсотка, а кількість фізичних осіб — підприємців зменшилася на 348 або на 1,1 відсотка.

У червні 2019 року взято на податковий облік 432 платники податків, у тому числі 64 юридичних осіб та 368 фізичних осіб — підприємців. Натомість припинено діяльність 382 платників податків, з яких 29 юридичних осіб та 353 фізичних осіб — підприємців.

У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків на початок липня цього року обліковано один мільйон 107 тисяч 206 фізичних осіб, чотири тисячі 107 іноземців та чотири тисячі 793 тих громадян, які через свої релігійні чи інші переконання відмовилися від присвоєння їм номера облікової картки платника податків та обліковуються в реєстрі за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області