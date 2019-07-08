Іноді автомобіль — розкіш

Упродовж січня-червня 2019 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло один мільйон 803,6 тисячі гривень транспортного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Із цієї суми 720,5 тисячі гривень сплатили громадяни — власники автомобілів класу «люкс». А один мільйон 83,1 тисячі гривень перерахували юридичні особи.

Лише в червні цього року платники спрямували до бюджетів 195,3 тисячі гривень платежу. Від суб’єктів господарювання — юридичних осіб надійшло 87,3 тисячі. А фізичні особи сплатили 107,9 тисячі гривень транспортного податку

Варто нагадати, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2018 році — один мільйон 396 тисяч 125 гривень, а в 2019-му — один мільйон 564 тисячі 875 гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області