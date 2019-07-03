Із першого липня — нові ставки акцизного податку на тютюнові вироби

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Із першого липня 2019 року набрали чинності внесені Законом України від 23 листопада 2018 року за номером 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» зміни до Податкового кодексу України в частині зміни розміру ставки акцизного податку на тютюн та тютюнові вироби.

Згідно з ними ставки акцизного податку на тютюнові вироби збільшуються на дев’ять відсотків. Мінімальне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів становить 1011,35 гривні на 1000 цигарок. Це близько 34 євро, тоді як у Європі акциз становить в середньому 90 євро. Вартість пачки цигарок в Україні тепер збільшиться приблизно на три гривні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області