КОЛОМОЙСКИЙ О ПОЛИТИЧЕСКИХ СИМПАТИЯХ: «СЛУГА НАРОДА» МНЕ БЛИЗКА И ВАКАРЧУК НЕ ЧУЖОЙ

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о том, каким политическим силам из возможного состава Верховной Рады после досрочных выборов он симпатизирует.

Об этом он проинформировал в интервью изданию “Новое время”.

Отвечая на вопрос о том, кто ему “будет близок” в обновленном Парламенте, Коломойский заявил: “Ну, “Слуга народа” мне близка, и (лидер партии “Голос” Святослав, – ред.) Вакарчук мне в принципе не чужой человек. Но “Слуга”, конечно, ближе сейчас, в данный момент. Вакарчук тоже новость, — молодая партия, наверное, должны что-то набрать”.

При этом олигарх добавил, что пытается “смотреть на шаг дальше: а с кем делать коалицию?”.

“Все хорошо, все симпатичные ребята, перезагрузка, новые лица, мы все это уже слышали. А работать кто будет? Я ж помню, как выборы 2014-го прошли. Мы были первой жертвой, на кого напали. Жертва агрессии новых лиц”, — заявил Коломойский.

На просьбу объяснить, на кого он намерен опираться в Парламенте девятого созыва, олигарх ушел от прямого ответа.

Із сайту інтернет-видання «Буквы»