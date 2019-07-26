Міський голова Чорткова Володимир Шматько – переможець проекту «Нові лідери – 2»

Міський голова Чорткова Володимир Шматько став переможцем національного телепроекту «Нові лідери – 2» на каналі ICTV. На проекті він презентував ідею збудувати у Чорткові індустріальний парк, який повинен принести місту більше 7000 робочих місць.

За міського голову Чорткова та його проект проголосували 72,01% глядачів, за Оксану Жолнович і її новий трудовий кодекс – 18,59%, а за Євгена Осипчу ка і його ідею створення національного реєстру дітей з інтернату – 9,4%.