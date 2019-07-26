Міський голова Чорткова Володимир Шматько – переможець проекту «Нові лідери – 2»

Міський голова Чорткова Володимир Шматько став переможцем національного телепроекту «Нові лідери – 2» на каналі ICTV. На проекті він презентував ідею збудувати у Чорткові індустріальний парк, який повинен принести місту більше 7000 робочих місць.
За міського голову Чорткова та його проект проголосували 72,01% глядачів, за Оксану Жолнович і її новий трудовий кодекс – 18,59%, а за Євгена Осипчука і його ідею створення національного реєстру дітей з інтернату – 9,4%.
Відтак Володимир Шматько отримав 1 мільйон гривень на реалізацію проекту «Індустріальний парк «Chortkiv-West». Зі слів міського голови, виграні кошти витратять на розробку проектно-кошторисної документації на проведення всіх комунікацій до майбутнього індустріального парку (електро- та газопостачання, водопостачання та водовідведення, інтернет).
Дізнавшись результати, Володимир Шматько прокоментував свою перемогу: «Дякую Богу, що у свої 33 я можу стояти тут, на національному телепроекті, а по той бік екрану дивиться моя кохана вагітна дружина, моя донечка, батьки, і вони вірять, що ми разом робимо правильні речі для нашої країни. Ми не їдемо за кордон, ми не тікаємо, ми боремось! Дякую кожному, хто жертвує інколи своїм часом і здоров’ям заради когось. Давайте тримати лінію оборони, виграємо війну, підтримаємо кожного солдата і ніколи не віддамо нашу країну нікому».