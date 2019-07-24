Оглядини юних талантів від президента федерації та олімпійської чемпіонки

Протягом трьох днів наприкінці минулого тижня на навчально-спортивній базі в Підгородньому Тернопільського району тривали всеукраїнські юнацькі змагання з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України. Новинкою цьогорічних стартів стала ще й участь у них початківців віком до одинадцяти років, для яких місцевий осередок НОК України в Тернопільській області з нагоди 45-ї річниці розвитку цього виду спорту в нашому краї провів змагання на призи свого керівника, олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної.

Порівняно з кількома попередніми турнір порадував значно ширшою географією. Серед приблизно півтори сотні юних стріляючих лижників віком до сімнадцяти років цього разу були не тільки сусіди з Новояворівська на Львівщині, а й спортсмени з Чернігівської, Івано-Франківської, Волинської, Київської областей і столиці нашої держави.

У найстаршій віковій групі останні, щоправда, не змогли скласти гідну конкуренцію господарям. Після випробувань у дуельній стрільбі, крос-спринті і спринтерській гонці на лижеролерах тільки двічі піднялися на третю сходинку п’єдесталу пошани. В суперечці юнаків поза конкуренцією був уродженець Шумщини, вихованець Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Назар Парадовський, якому двічі склав компанію на тому ж п’єдесталі Максим Погребенко з Тернополя і по разу — Назарій Фецак із Копичинців та Роман Костюк із Тернопільського району. А серед дівчат Діана Смолій з Лановеччини виграла дві бігові дисципліни, поступившись перед тим першістю в дуельній стрільбі Катерині Марценюк.

Загалом аналогічно завершилися і змагання дівчат середньої вікової групи. Тернопільська динамівка Катерина Ільницька, поступившись суперниці з Чернігівщини Іуліанії Мартиненко в дуельній стрільбі, впевнено реваншувалася як у крос-спринті, де за нею фінішували сестри Тетяна та Ірина Тарасюк із Копичинців, так і в гонці на лижеролерах. За підсумками суперечки в останній дисципліні не можна не відзначити й Іванну Драбик із Лановеччини, яка менше дев’яти секунд програла вже згаданій доволі сильній біатлоністці з Чернігівщини, зате на півтори секунди випередила Тетяну Тарасюк.

А ось юнакам заради подібних досягнень доведеться ще чимало попрацювати. Навіть їхні молодші товариші виступили краще. Переможцем у дуельній стрільбі і срібним призером у лижеролерній гонці став Степан Матляк із Копичинців, «срібло» в першій із дисциплін виборов ще й Андрій Ліснійчук із Шумщини, а в крос-спринті — Вікторія Микитюк із Копичинців.

Нарешті про старти наймолодших майбутніх олімпійців із Тернопільщини. Серед… найстарших із них у всіх трьох дисциплінах нікому не поступився Костянтин Марценюк, у двох — Ольга Процик. Порадували перемогою, а то й двома і молодші Владислав Семенов, Володимир Процанін, Анастасія Змарко, Катерина Мащенко, Ксенія Захарчук, Олег Сушко.

Талановиті юні тернопільські біатлоністи тренуються під керівництвом Назара і Тетяни Буриків, заслуженого тренера України Ігоря Починка, Василя Кирилюка, Івана Стецюка, Людмили Сагайдак, наставника обласної організації ФСТ «Динамо», заслуженого тренера України Ірини Меркушиної. Вони разом із першим заступником голови місцевого осередку НОК України Віталієм Ігнатенком, президентом обласної федерації біатлону Віктором Щуром, заслуженими тренерами України Олегом Бунтом та Павлом Клочком і нагородили лауреатів змагань.

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