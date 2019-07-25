Олімпійське літо триває

На Тернопільщині перетнули екватор цьогорічні всеукраїнські масові фізкультурно-оздоровчі старти для дітей у канікулярний період «Олімпійське літо». Нещодавно фахівці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» завітали в гості до школярів ще двох оздоровчих закладів краю.

У розташованому в Ниркові Заліщицького району таборі «Ромашка» в цій зміні оздоровлюються 110 юнаків і дівчат. На пагорбі під шум Джуринського водоспаду вони виявили найсильніших у десятьох різноманітних естафетах. Комусь краще вдавався біг «змійкою», комусь — човниковий біг. А якою азартною була боротьба під час змагань із баскетболу, флорболу, стрибків на скакалці тощо.

Ще масовішими були старти в міжгосподарському пансіонаті «Лісова пісня» в Борщеві. Понад півтори сотні дітей продемонстрували свою майстерність у випробуваннях на спритність, влучність, швидкість і витривалість. І також за перемогу в тому чи іншому отримували талони здоров’я, які після завершення двогодинних змагань із повним правом обміняли на призи від організаторів.

Зрештою, всі юнаки і дівчата, які взяли участь у спортивному святу в «Ромашці» і в «Лісовій пісні», удостоїлися відзнак і призів з логотипом обласного «Спорту для всіх», сертифікатів і призів від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, а також традиційних подарунків від багаторічного спонсора «Олімпійського літа» — видавництва «Школярик».

Фото з архіву організаторів