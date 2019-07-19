Податкові розрахунки за відокремлений підрозділ

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані щокварталу подавати податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Розрахунок подається лише в разі нарахування сум доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності не допускається.

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає його копію до контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1ДФ) та порядок заповнення і подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4.

Окремого порядку подання копій податкового розрахунку за формою 1ДФ порядком не встановлено. При цьому податкова звітність подається платником податку до контролюючих органів згідно із статтею 49 Кодексу.

Його пунктом 49.3 статті 49 передбачено, що податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями та «Про електронні довірчі послуги».

Згідно з пунктом 2.3 розділу II порядку податковий розрахунок за формою 1ДФ подають податкові агенти в один із таких способів:

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання кваліфікованого електронного підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;

— на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;

— на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.

Тобто юридична особа, яка подає податковий розрахунок за формою 1ДФ на паперових носіях надсилає копію розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням не уповноваженого відокремленого підрозділу поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області