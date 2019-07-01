Що з оподаткуванням ПДВ?

Операції з безоплатного розповсюдження продукції є об’єктом оподаткування. Якщо вартість безоплатно переданих товарів, придбаних з ПДВ (в тому числі для проведення маркетингових/рекламних заходів), включається до складу вартості оподатковуваних операцій із постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі товари/послуги слід вважати використаними в оподатковуваних операціях і додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ не відбувається.

Такі безоплатно передані товари/послуги визнаються оподатковуваними ПДВ у складі тієї операції, до вартості якої їх було включено. При нарахуванні платником податку податкових зобов’язань із ПДВ (як у разі включення безоплатно переданих/наданих товарів/послуг до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, так і в разі визнання безоплатно переданих/наданих товарів/послуг окремою операцією з постачання товарів/послуг), додаткового нарахування податкових зобов’язань із ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України не здійснюється.

Якщо вартість безоплатно переданих товарів та наданих послуг, придбаних із ПДВ (сума нарахована (сплачена) та включена до складу податкового кредиту), не включається до складу вартості оподатковуваних операцій із постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, то така передача/надання товарів/послуг розглядається як операція з безоплатного постачання товарів/послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується в загальновстановленому порядку, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної пунктом 188.1 статті 188 Кодексу. За такою операцією платник податку зобов’язаний скласти дві податкові накладні та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних: одну — на суму, розраховану, виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану, виходячи з перевищення ціни придбання/балансової (залишкової) вартості/звичайної ціни над фактичною ціною.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області