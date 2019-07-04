Спортивна сесія студентів планети

Яскравою церемонією відкриття вчора в італійському Неаполі стартувала ювілейна XXX Всесвітня літня універсіада. Понад вісім тисяч студентів зі 170 країн планети протягом десяти днів визначать володарів 250 комплектів нагород у вісімнадцяти видах спорту.

Студентський спорт України в Італії представлятимуть 160 атлетів, які продемонструють свою майстерність у баскетболі, волейболі, футболі, спортивній і художній гімнастиках, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо і фехтуванні. Серед них — і студенти тернопільських вишів. Честь Тернопільського національного економічного університету захищатимуть волейболістки Анна Єфремова і Олександра Міленко, легкоатлети Тетяна Мельник, Вікторія Ткачук, Ганна Чубковцова, Сергій Никифоров і Юлія Чумаченко. А до складу футбольної збірної увійшли студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Микола та Іван Когути, Андрій Різник і Роман Волохатий.

На попередній Всесвітній літній універсіаді 2017 року в столиці Тайваню Тайбеї, до речі, українці фінішували шостими в командному заліку, виборовши дванадцять золотих, одинадцять срібних і тринадцять бронзових медалей.

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