Тернопіль спортивний: у місті відкрили тенісні корти і два футбольні стадіони

ТЕРНОПІЛЬ ЗНОВУ ПІДТВЕРДЖУЄ СВІЙ СТАТУС СПОРТИВНОГО МІСТА, ДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНА НЕОБХІДНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО ТА ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО СПОРТУ. ЗА ОСТАННІ ТИЖНІ В НАШОМУ МІСТІ ВІДБУЛОСЯ КІЛЬКА ЗНАКОВИХ ПОДІЙ. У ТЕРНОПОЛІ ВІДКРИЛИ НОВІ СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ. Тенісні корти під відкритим небом «Central Park» Чотири тенісні корти під відкритим небом «Central Park» днями відкрили у тернопільському гідропарку «Топільче». Один із цих кортів є безкоштовним для усіх, хто бажає спробувати власні сили в цьому виді спорту. З нагоди відкриття тенісних кортів у гідропарку «Топільче» тут провели Всеукраїнські змагання з тенісу під егідою Федерації тенісу України. Участь у змаганнях взяли 40 учасників з восьми областей України. Нові корти в парку «Топільче» — це не лише спортивний, а й масштабний інфраструктурний та екологічний проект. Тут проведено капітальний ремонт й озеленення території в межах тенісних кортів. Для любителів тенісу облаштували також стіну для самостійного тренування. Відкрито адміністративну будівлю для обслуговування відвідувачів. У межах тенісних кортів на території парку облаштували 2425 кв. м газону, висадили верби, кипариси, берези і катальпи. Всього більш як 80 дерев. Таким чином, Тернопіль отримав унікальний спортивно-відпочинковий об’єкт, де є 4 тенісних майданчики, з яких один буде повністю безкоштовним протягом усього дня. Більше того, в адмінбудівлі для обслуговування відвідувачів обладнали чоловічий та жіночий зали для переодягання, ванні кімнати, інвентарну кімнату, зал для відпочинку, кімнати для тренера та медичної медсестри. Сергій Надал: «Завдяки соціально відповідальному бізнесу ми маємо успішний приклад реалізації інвестпроекту — будівництво нових тенісних кортів без витрачання бюджетних коштів» Міський голова Сергій Надал зазначив, що відкриття тенісних кортів у гідропарку «Топільче» — це чудовий приклад реалізації інвестиційного проекту. «Тривалий час у Тернополі не було відкритих майданчиків для виховання нового покоління спортсмен ів, які б здобували для міста відзнаки у професійному тенісі, адже старі тенісні корти в парку перебували у занедбаному стані. Але тепер, завдяки соціально відповідальному бізнесу, ми маємо успішний приклад реалізації інвестпроекту — будівництво нових тенісних кортів без витрачання бюджетних коштів, — наголошує очільник Тернополя. — Сподіваємося, що тепер із новими можливостями тернополяни активно займатимуться професійним спортом і здобуватимуть визнання на всеукраїнському та міжнародному рівнях». Подякував міському голові Сергієві Надалу та інвестору Олександрові Цибульському суддя національної категорії з тенісу Анатолій Стасюк (м. Львів). Він зазначив, що відкриття таких кортів — це знакова подія, оскільки в Україні нині бракує такої інфраструктури для занять великим тенісом. Новий стадіон у гідропарку «Топільче» Не одними тенісними кортами поповнився гідропарк «Топільче». До Дня Конституції відбувся дитячий футбольний турнір. Молоді футболісти тішили глядачів своєю грою на новому футбольному полі зі штучним покриттям. Міський голова пояснив, що новий стадіон з’явився завдяки ефективній співпраці місцевої та центрально ї влади. «Завдяки програмі співфінансування з міського та державного бюджетів вдалося закумулювати 4,4 млн гривень і подарувати місту цей спортивний об’єкт. Мені дуже приємно, що відкриття цього футбольного поля — непоодинокий випадок. Системний розвиток спортивної інфраструктури — це важливий пріоритет для міської влади», — заявив Сергій Надал. Реконструкція малого поля на центральному стадіоні У Тернополі завершився чемпіонат міста серед дворових команд з мініфутболу. Фінальні матчі відбулися на оновленому стадіоні. Як зазначив міський голова Тернополя, футболісти отримали можливість змагатися на найкращому мініфутбольному полі. «Мерія Тернополя зробила все, щоб наші фіналісти змагалися на найкращому полі. Проведено якісну реконструкцію малого поля на центральному стадіоні міста. Постелено нове штучне покриття, замінено огорожу. Так що спортсмени і глядачі можуть спокійно насолоджуватися святом футболу», — підкреслив Сергій Надал. Таким чином, можна з упевненістю говорити, що Тернопіль перетворюється на місто спорту. У місті постійно реалізовуються нові спортивні проекти, відкриваються спортивні майданчики в усіх мікрорайонах. Любительський, дитячий та професійний спорт стає синонімом Тернополя. Віра СОТНИК.