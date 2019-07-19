Цей емоційний ендшпіль

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні вдруге підряд визначилися не з одним, а відразу з двома ходами. Більшість висловилася за найточніший, як на їхню думку, варіант: 35… Tb2—b1+ 36. Kpg2—g1, Фe7—e6!

За нього проголосували Роман Васильчик із Теребовлі, його земляки Тетяна Борисяк, Арсен Фастовець і Олександр Кислий, Володимир Іванов із Нетішина на Хмельниччині, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького, Мирон Постолан із Жукова Бережанського районів, Іван Заїка з Новограда-Волинського на Житомирщині, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Валентин Гулька з Чорткова, Ігор Чайка і Марко Кміть із Тернополя.

Натомість у меншості залишилися Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького і Богдан Буковський із Козової, які запропонували шах ферзем на е1.

Білі з відповіддю не забарилися, ще більше загостривши партію: 37. Tf4:f7.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7 …?

Черга за 37-м ходом чорних. Свій варіант відповіді до понеділка, 29 липня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. На найактивніших учасників очікуватимуть призи.

ЕСТЕТИКА В ШАХАХ

МАТ ЗА ТРИ ХОДИ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел