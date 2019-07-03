«У ТЕРНОПОЛІ НА БАЗІ НЕДОБУДОВАНОЇ БІБЛІОТЕКИ СТВОРЯТЬ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ, БАГАТОРІЧНИЙ РАДНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТЕРНОПОЛЯ, КАНДИДАТ ВІД ПАРТІЇ «ГОЛОС » СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА ПО 163- МУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУЗІ (МІСТО ТЕРНОПІЛЬ), МАКСИМ ЧЕРКАШИН ОБГОВОРИВ З КОЛЕГАМИ ПЕРСПЕКТИВИ ДОВГОБУДУ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ У МІСТІ. «Будівництво бібліотеки у центрі міста розпочалося у 1989 році. Минуло 30 років, а «віз і досі там», точніше будівля є, та вона не функціонує належним чином», — відзначив Максим Черкашин. За словами кандидата від «Голосу », було багато розмов про можливе використання бібліотеки, але приміщення досі порожнє. «У співвідношенні молоді до інших вікових категорій Тернопіль вважається лідером серед український міст. А за р е з у л ь т а т а м и досліджень журналу «Фокус», Тернопіль — найбільш студентське місто України. Це хороший потенціал для інноваційних змін, носіями яких є молоді люди. Проте, щоб такі зміни відбувалися, молодим людям необхідний простір і відповідні умови для розвитку, самореалізації та створення інновац ійних продуктів, — н а г о л о ш у є Максим Черкашин. — Тому я пропоную реконструювати довгобуд бібліотеки в центр інноваційного розвитку TERNOPIL CITY HALL на площі Героїв Євромайдану. Цей простір стане своєрідним «магн ітом» громадської активності, який об’єднає місцеву владу, громадських активістів, журналістів і творчих людей за прикладом «Інноваційного центру » у місті Гдиня, що у Польщі (Gdynia Innovation Centre)», — зазначив Максим Черкашин. До того ж, у новоствореному інноваційному центрі можна облаштувати всі управління і відділи міської ради в одному приміщенні, прозорі громадські офіси, студію звукозапису, молодіжний та мистецький простору, студентське братство, дитячу рокшколу, творчі майстерні, пресцентр, конференцзали. «Тоді масштабне приміщення у центрі Тернополя не пустуватиме, а стане унікальним проектом не лише для України, а й європейських країн, оскільки на сьогодні відсутній прецедент роботи під одним дахом місцевої влади, активістів, журналістів, громадських організацій та приватних структур, — підсумовує Максим Черкашин. — Центр притягуватиме активних мешканців для створення інноваційних продуктів, направлених на покращення життя містян у всіх сферах. Особливістю проекту є те, що реал ізовувати його можна частинами, організовуючи кожну локацію окремо. За необхідності можна відкривати абсолютно нові локації, які наразі не передбачені проєктом, проте у яких буде потреба тернополян », — підсумував кандидат у народні депутати. До слова, вивчаючи міжнародний досвід, варто відзначити, що подібні проєкти реалізовують у всьому світі, зокрема, візьмемо Польщу. Центр дизайну польського міста Гдині був створений, як частина Поморського науково-технологічного парку. Сьогодні він підтримує розвиток креативної індустрії, головним чином компаній і проєктів, пов’язаних із промисловим дизайном, граф ічним дизайном, мультимедіа та архітектурою. Центр сприяє розвитку відносин між дизайнерами і підприємцями. У той же час, Центр Гдині координу є численні ініціативи, пов’язані з проектуванням, і події в місті, а його представники беруть участь у міжнародних проєктах, проводять освітн і ініціативи, організовують виставки й різноманітні заходи. Ангеліна БАВІНСЬКА. #голос #голосзмін #твійголос #молодьтерноп іль