Вагомий медальний урожай

Понад три з половиною сотні прихильників «королеви спорту» з усіх вітчизняних областей і столиці нашої держави сперечалися нещодавно в Кропивницькому за нагороди чемпіонату України з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю. Серед них й одинадцять вихованців тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт».

Вагомий урожай медалей зібрали наші земляки з ураженням опорно-рухового апарату. В своїх класах інвалідності в бігу на 800 і 1500 метрів не було рівних Іванові Жекалу і Сергієві Шаповалу. В метанні списа переміг Микола Божемський із Денисова Козівського району. Друге місце виборов Святослав Олійник, треті — Руслан Худаяров і Сергій Цитриков.

У секторі для штовхання ядра майстер спорту Володимир Гродзік знову порадував хорошим результатом. Однак надзвичайно сильні конкуренти в його класі не дозволили піднятися на п’єдестал пошани — четверте місце. Натомість переміг уже згаданий Святослав Олійник, третім фінішував Микола Божемський, п’ятим — Сергій Цитриков. А третє своє «золото» Святослав Олійник завоював у метанні диска, де відзначився також Сергій Цитриков, який виборов четверте місце.

Не підвели своїх наставників й атлети з вадами розумового і фізичного розвитку. Майстрові спорту міжнародного класу Ользі Зазуляк знову не було рівних у стрибках у довжину і потрійному стрибку. А в спринті на 100 метрів завоювала ще й «бронзу». Двічі виходила на старт Руслана Муравська. І в двох дисциплінах відразу виконала нормативи майстра спорту. В секторі для стрибків у висоту показаного результату з надлишком вистачило для перемоги. А в стрибках у довжину виборола друге місце.

Відразу дві срібні медалі завоював Микола Хрупалик — у бігу на 3000 метрів і в стрибках у висоту. Та ще й фінішував четвертим у бігу на 1500 метрів. Загалом же тернопільські атлети, які тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Івана Салука і Михайла Васірука, а також Віктора Ворка і Ярослава Костишина, завоювали десять золотих, чотири срібні і чотири бронзові медалі.

На фото: тернопільські легкоатлети на стадіоні «ірка» в Кропивницькому під час чемпіонату України.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»