За послугами – до центрів обслуговування платників

У січні-червні 2019 року сімнадцять центрів обслуговування платників органів ДФС Тернопільської області відвідали 222924 платники податків. Порівняно з торішнім аналогічним періодом кількість відвідувачів зменшилася на 7373 особи.

Фахівці ГУ ДФС і ДПІ впродовж першого півріччя надали 61146 адміністративних послуг, що на 8256 менше, ніж у січні-червні 2018 року. Такому результатові посприяли електронні сервіси, запроваджені фіскальною службою. Отримати чимало послуг віднедавна можна в електронному кабінеті.

Найбільше адміністративних послуг надали в Тернопільському управлінні — 19434 (31,8 відсотка від загальної кількості). Трохи менше в Кременецькому — 12133 (19,8 відсотка) і Теребовлянському — 10389 (17 відсотків) управліннях. У Чортківському, Козівському управліннях та в головному управлінні ДФС в області надали відповідно 8487 (13,9 відсотка), 7732 (12,6 відсотка) і 2971 (4,9 відсотка) адміністративних послуг.

Найчастіше відвідувачі бажали отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цими послугами скористалися 24599 мешканців краю, що складає 40,2 відсотка від загальної кількості наданих адміністративних послуг. Значну кількість послуг було надано з видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 17764 (29,1 відсотка), надання витягів з реєстру платників єдиного податку — 3563 (5,8 відсотка), реєстрації платником єдиного податку — 3190 (5,2 відсотка).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ОДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. Упродовж першого півріччя 2019 року працівники підрозділу згенерували 6248 відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області