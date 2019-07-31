Заповнюємо і подаємо таблицю

Відповідно до пункту 29 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 року за номером 117, платник податку має право подати до ДФС таблицю даних платника податку за встановленою формою згідно з додатком 3 до порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Таблиця даних платника податку подається в електронній формі засобами електронною зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами».

Відомості щодо засобів електронного зв’язку ДФС, якими може подаватися таблиця даних платника податку, ДФС постійно розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Згідно з пунктом 30 порядку в таблиці даних платника податку зазначаються:

— види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

— коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються (виготовляються) та/або придбані (отримані) платником податку;

— коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що постачаються (виготовляються) та/або придбані платником податку.

Пунктом 31 порядку визначено, що таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається діяльність із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Тобто, якщо платник податку розпочинає здійснювати новий вид діяльності, то таблиця даних платника податку заповнюється та подається згідно з пунктом 31 порядку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області