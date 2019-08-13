Бійтеся, аутсайдери!

Хоча на старті чемпіонату поділ на фаворитів та аутсайдерів ще доволі умовний, трьох турів уже, мабуть, достатньо для того, аби зрозуміти, хто без зволікань узявся втілювати в дійсність озвучені раніше плани на новий сезон. На радість прихильників тернопільської «Ниви», в групі «А» другої ліги серед таких, очевидно, і їхні улюбленці, які минулої неділі здобули другу підряд виїзну перемогу .

Попри те, що в поєдинку третього туру в Чернівцях довелося помірятися силами з колективом, який за підсумками попереднього чемпіонату втратив статус команди майстрів (зберігши його лишень за неспортивним принципом), аж ніяк не скажеш, що зелено-жовтим удалося перемогти «Буковину» з рахунком 2:0 без зайвих, так би мовити, зусиль. Ті, хто віддав перевагу переглядові матчу другої ліги, пожертвувавши доволі цікавими протистояннями луганської «Зорі» з ковалівським «Колосом» і «Дніпра-1» із чернігівською «Десною», звісно, не забули, що в кожному з таймів господарі принаймні двічі мали ледве не стовідсоткові нагоди порадувати власних уболівальників результативними ударами.

Інша справа, що голкіпер «Ниви» Максим Механів із властивою йому останнім часом холоднокровністю всі загрози відвів. І ця обставина, без сумніву, додала впевненості його партнерам. На 66-й хвилині, коли рахунок у зустрічі було відкрито, підопічні Василя Малика насамперед заслуговують відзнаки за колективний відбір м’яча. Саме з його допомогою і вдалося вивести на ударну позицію Андрія Різника. Новий же лідер атак «Ниви» переконливо довів: бомбардирські навички гравця передньої лінії аж ніяк не залежать від віку. І в дев’ятнадцять (із триматчевим досвідом виступів у лізі майстрів) можна, не гаючись, вийти на зручну позицію і завдати влучного пострілу по воротах метрів із двадцяти.

Удар, до речі, навряд чи міг би завдати особливого клопоту воротареві господарів. Утім зрадницький рикошет від ноги оборонця сплутав Романові Чопку карти, зайвий раз підтвердивши, що Андрій Різник гарно засвоїв науку всіх своїх, починаючи від дитячих, тренерів: без ударів по воротах успіху апріорі не досягнеш. Третій за дві зустрічі гол і лідерство в суперечці бомбардирів групи «А» разом із Валерієм Степаненком з «Оболоні-2». Останній, щоправда, тричі відзначився ударами з одинадцятиметрової позначки.

Не втримаюся від спокуси детальніше розповісти і про переможну крапку у виконанні Ігоря Кохмана на 81-й хвилині. Перед подачею кутового біля воріт «Буковини» високий на зріст півзахисник усім своїм виглядом показував, що не має ані найменшого наміру брати участь у традиційній штовханині нападників із захисниками. Дарма останні так і не звернули увагу на ще одного талановитого вихованця тернопільського футболу. Потрібної миті в потрібному місці опинився саме він, завдавши з «другого» поверху невідпорного удару в мертву для голкіпера зону над його головою: ще раз, звісно, приємно повторити — 2:0 на користь «Ниви».

Інші результати третього туру: «Поділля» (Хмельницький) — «Нива» (Вінниця) — 2:1, «Верес» (Рівне) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 1:0, «Калуш» — «Ужгород» — 2:1, «Полісся» (Житомир) — «Оболонь-2» (Буча) — 4:1.

Уперше в новому сезоні пропонуємо вам турнірну таблицю групи «А» другої ліги:

Зрештою, співати дифірамби гравцям «Ниви» ще надто рано. В двох наступних матчах на них очікують куди серйозніші випробування. Наступної п’ятниці, 16 серпня, прийматимуть лідера групи — житомирське «Полісся». Початок гри на Тернопільському міському стадіоні — о 18 годині. Далі ж, 25 серпня, гостьова зустріч із «Калушем».

Фото із сайту ФК «Буковина»