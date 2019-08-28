Більшість основних платників — приватні підприємці

На початок серпня цього року на обліку в органах ДФС у Тернопільській області перебувало 57645 основних платників податків. Значна частина з них приватні підприємці — 34427 осіб.

Трохи менше на обліку юридичних осіб — 23218 суб’єктів господарювання. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла на 597 осіб або на 2,6 відсотка.

Лише у липні на облік узяли 548 платників податків — 455 фізичних та 93 юридичні особи. Припинили ж діяльність упродовж цього часу 358 суб’єктів господарювання, з яких 32 юридичні особи та 326 приватних підприємців.

Зросла кількість платників єдиного соціального внеску. На початок серпня цього року в органах ДФС області на обліку перебували 85650 суб’єктів господарювання — платників цього платежу. З них 24434 юридичних та 61216 фізичних осіб. До того ж кількість останніх зросла на 5655 платників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області