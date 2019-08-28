Декларування успадкованого чи подарованого майна

Порядок подання фізичними особами — платниками податку на доходи фізичних осіб податкової декларації про майновий стан і доходи встановлений статтею 179 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Форма декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від другого жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177).

Декларація складається з восьми розділів та передбачає відображення платником податку, зокрема, даних щодо доходів, які включаються та не включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в разі отримання ним таких доходів.

Відповідно до пункту 164.2 статті 164 Кодексу дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна в межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Варто зазначити, що відповідно до пункту 174.2 статті 174 для оподаткування визначених Кодексом об’єктів спадщини з урахуванням статусу податкового резидента/нерезидента спадкоємця та спадкодавця та ступеня їх споріднення застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб:

— нульова;

— визначена пунктом 167.2 статті 167 (п’ять відсотків);

— визначена пунктом 167.1 статті 167 (вісімнадцять відсотків).

Тобто дохід, який оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб включається до загального річного оподатковуваного доходу.

Згідно з підпунктом 8 пункту 2 розділу ІІІ інструкції сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна в межах, що оподатковується згідно з розділом IV Податкового кодексу, розмір якого визначається згідно із статтею 174 цього розділу, вказується в рядку 10.6 декларації.

Необхідно також нагадати, що пунктом 179.2 статті 179 Кодексу визначені випадки, в яких обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і вона не подається.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області