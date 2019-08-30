Існує певна процедура

Процедуру подання та розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, передбачених частинами десятою-одинадцятою стfnns 25 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, визначає Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2015 року за номером 1124. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», які набрали чинності першого січня 2017 року, внесені зміни до Податкового кодексу України, якими функцію погашення податкового боргу, стягнення своєчасно не нарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів.

Вимоги щодо складання скарги визначені пунктом 5 розділу І порядку, якими, зокрема, передбачено, що скарга підписується скаржником — фізичною особою або уповноваженою нею особою, а для інших скаржників — керівником або представником, уповноваженим відповідно до законодавства, та має бути скріплена печаткою скаржника (за наявності).

При цьому скарга повинна бути викладена в письмовій формі та надіслана до контролюючого органу поштою чи передана особисто або через представника.

Якщо скарга в інтересах скаржника подається його представником, то до скарги додається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІ порядку строк, установлений для подання скарги, не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу та інші документи до неї передано на пошту. Датою передачі скарги на пошту вважається дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку на конверті або в повідомлені про вручення поштового відправлення.

Варто зауважити, що питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів регулюється Законом України від 2 жовтня 1996 року «Про звернення громадян».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області