Кого не злякають підйоми і спуски

Анонс, який, без сумніву, зацікавить прихильників здорового способу життя нашого краю. В неділю, 4 серпня, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та обласний осередок Федерації велосипедного спорту України проведуть для всіх охочих змагання з велосипедного крос-кантрі Ternopil open cup.

Трасу для перегонів пересічною місцевістю з підйомами і спусками організатори проклали в кутковецько-пронятинському лісі. Стартуватимуть же прихильники маунтенбайку на Дальному пляжі Тернопільського ставу. Реєстрація учасників проводитиметься до 10 години 30 хвилин. Обов’язкові умови — наявність шолома і страхового полісу. Початок змагань — об одинадцятій ранку. Для чоловіків і жінок на вибір підготовлено два відрізки — 9 кілометрів (одне коло) і 27 кілометрів (три кола). Участь безкоштовна.

Під час змагань відбудуться також дитячі велоперегони на короткі дистанції «Круті віражі» і презентація та тест-драйв електровелосипедів ELEEK.

Партнери спортивного свята — магазин «Спортландія», магазин туристичного спорядження «Gorgany», торгова марка «Ласунка», портал «Файне.UA», доставка питної бутильованої води «Euro Voda», «Юридичне бюро», компанія ELEEK.

Афіша організаторів