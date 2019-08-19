Можете оскаржити всі рішення контролюючого органу

Відповідно до пункту 56.2 статті 56 Податкового кодексу України в разі, коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Вимоги до оформлення скарги визначені пунктом 1 розділу IV Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року за номером 916. Відповідно до цього порядку скарга платника податків подається в письмовій формі та має включати таку інформацію:

— прізвище, ім’я, по батькові, найменування (для юридичних осіб), податкову адресу платника податків, який подає скаргу;

— найменування контролюючого органу;

— реквізити оскаржуваного рішення;

— підстави, за якими оскаржують рішення, обставини справи, які, на думку заявника, встановлені контролюючим органом неправильно чи не встановлені взагалі;

— обгрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства;

— вимоги та клопотання платника податків, який подає скаргу;

— відомості щодо повідомлення контролюючого органу, рішення якого оскаржують, про подання скарги до контролюючого органу вищого рівня;

— відомості про оскарження рішення контролюючого органу до суду;

— адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;

— перелік документів, які додаються до скарги.

Скарги на рішення та на дії контролюючих органів викладаються та подаються окремо. Тобто платник податків може оскаржити в одній скарзі всі рішення контролюючого органу, оскільки чинним законодавством стосовно цього не встановлено обмежень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області