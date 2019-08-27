Не забудьте про інші доходи

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 12 пункту 2 розділу IІІ Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від другого жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177), у рядку 10.10 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, в тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з підпунктом 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (окрім випадків, передбачених статтею 165).

У графах 3—7 рядка 10.10 декларації вказують значення сум річного оподатковуваного доходу, які не зазначені в попередніх її рядках, а також суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми ПДФО та військового збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.

У графах 3—7 рядка 10.10.1 декларації вказують значення суми доходу, отриманого у вигляді додаткового блага відповідно до абзаців другого та третього підпункту «д» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 згаданої статті 164 за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), а також суми ПДФО та військового збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми ПДФО та військового збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.

Для розстрочення такої суми ПДФО платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу заяву в довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області