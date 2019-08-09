Старти параолімпійців

Минулої неділі в Дніпрі завершився чемпіонат України з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю. За нагороди змагань сперечалися 105 параолімпійців із двадцяти областей нашої держави.

Вдало виступили і вихованці тернопільського «Інваспорту». Уродженка Ланівців, 16-річна учениця Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Катерина Кухарчук двічі піднімалася на п’єдестал пошани. У ваговій категорії до 55 кілограмів не тільки впевнено виграла турнір юніорок, а й фінішувала третьою в змаганнях жінок.

У суперечці ж чоловіків, чия вага не перевищує 88 кілограмів, відзначився майстер спорту Едуард Каськів, який виборов п’яте місце.

Тернопільські ліфтери тренуються під керівництвом Віктора Юзчишина.

На фото: Катерина КУХАРЧУК разом зі своїм наставником Віктором ЮЗЧИШИНИМ під час змагань у Дніпрі.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»