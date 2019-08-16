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У Тернополі повітря залишається найчистішим в Україні

16.08.201916.08.2019Автор Вільне Життя
У Тернополі повітря залишається найчистішим в Україні

 

У Тернополі повітря, як і впродовж останніх років, залишається найчистішим в Україні. Про це свідчить інфографіка, яку оприлюднив на своїй сторінці радник міністра охорони здоров’я України Матвій Хренов. Згідно з цими даними, Тернопіль посів 1-ше місце  із 39-ти міст України, які брали участь у дослідженні. Індекс забруднення атмосферного повітря в Тернополі становить 2,5. Стан повітря оцінювали за даними 129 спостережних постів. 

У п’ятірку лідерів серед міст з найчистішим повітрям також  входять Горішні Плавні,  Ізмаїл, Чернівці та Світловодськ.

Серед міст з найбільш забрудненим повітрям вже кілька років поспіль лідирує Маріуполь. Високий рівень забруднення спостерігається у  Кам’янському, Дніпрі, Одесі, Луцьку та Києві.