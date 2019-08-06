В агропромисловому секторі побільшало найманих працівників

Повнота сплати податкових платежів, виплата належного рівня зарплати та оформлення трудових відносин суб’єктами господарювання агропромислової сфери діяльності стали об’єктом контролю під час операції «Урожай». Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Після індивідуальних співбесід керівники 198 суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати 2722 найманим працівникам. Це посприяло тому, що до бюджету додатково надійшло один мільйон 352,1 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, один мільйон 649,4 тисячі гривень єдиного соціального внеску і 111,3 тисячі гривень військового збору.

Окрім цього, 161 суб’єкт підприємницької діяльності збільшив кількість найманих працівників на 1162 особи. Тобто сума легалізовано доходу склала 8048,1 тисячі гривень, а додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих працівників — один мільйон 460,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, один мільйон 778,8 тисячі гривень єдиного внеску і 123,2 тисячі гривень військового збору.

Після тридцяти перевірок порушникам нарахували 327,7 тисячі гривень платежів та штрафних санкцій.

Із початку року до декларування залучено 3246 осіб, які одноосібно обробляють земельні ділянки, площі яких перевищують 2 га. Вони задекларували сім мільйонів 442,6 тисячі гривень доходу і визначили до сплати один мільйон 322,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 111,9 тисячі гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області