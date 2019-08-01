Зверніть увагу!

Нагадування від головне управління ДПС у Тернопільській області. згідно з підпунктом 291.5.3 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Нормами чинного законодавства не передбачено обмежень щодо надання в оренду власного нерухомого майна фізичними особами, які зареєстровані суб’єктами господарювання.

Тобто фізичні особи — підприємці можуть надавати власне майно в оренду за умови, що здавання в оренду нерухомого майна такою фізичною особою не здійснюється в межах підприємницької діяльності платника єдиного податку.

Оподаткування доходу, отриманого фізичною особою від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) здійснюється відповідно до пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області