До бою, ветерани!

Першого дня жовтня в усьому цивілізованому світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. З цієї нагоди обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з шахово-шашковим клубом «Авангард» запрошують прихильників древніх інтелектуальних ігор Тернопільщини взяти участь у традиційних турнірах із шахів і шашок серед ветеранів віком від шістдесяти років.

Місце зустрічі незмінне — шахово-шашковий клуб «Авангард», який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вулиця І. Франка, 16. У зв’язку з тим, що перше жовтня припало на робочий день, організатори призначили початок змагань на 17-ту годину.

Система проведення обох турнірів визначатиметься суддівськими колегіями в залежності від кількості учасників.

Фото та афіша з архіву організаторів