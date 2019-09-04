Кубок міського голови залишився в Тернополі

До святкування цьогорічного Дня міста долучилися і вихованці Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби. Саме на Успіння Пресвятої Богородиці вони разом з атлетами з інших міст нашої держави і сусідньої Білорусі увінчали завершальний літній навчально-тренувальний збір проведенням матчевої зустрічі двох команд юних борців навчального спортивного закладу і збірної відкритої Дитячої ліги боротьби України.

Батьків юних атлетів, мешканців Файного міста не могла не потішити та обставина, що завдяки наставникам та організаторам Кубка міського голови Тернополя греко-римська боротьба стала доступною для всіх охочих, перебравшись із великих чи не дуже спортивних залів на свіже повітря. Хоча й пекуче сонце над встановленим на галявині перед Старим замком килимом, без сумніву, підготувало додаткові випробування як борцям, так і їхнім уболівальникам.

Утім вже дебютний двобій, в якому за принципом «стінка на стінку» зійшлися друга команда з Тернополя і збірна ліги, змусив глядачів забути про спеку. Адже в найлегших вагових категоріях (починаючи від 30-ти кілограмів) гості повели в рахунку з доволі відчутною перевагою. Однак палка підтримка вболівальників позитивно вплинула на умовних резервістів тернопільської команди. І тим, хоч і з мінімальною різницею в рахунку, таки вдалося схилити шальки терезів на свій бік — 5:4.

Необхідний для перепочинку юних борців час заповнили запальними номерами також юні тернопільські танцюристи. А підсумок наступної сутички між першою командою з Тернополя і збірною ліги достроково визначив, що кубок міського голови Тернополя залишиться в рідних пенатах — 6:3 на користь підопічних заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка, Сергія Вар’яна і Василя Мельника. І дістався він Владиславові Топольницькому, Владиславові Кротюку, Кирилові Барабашу, Дмитрові Мілову, Володимирові Томбоштейну, Степанові Жмурку, Арсенові Товмасяну, Іллі Павловичу і Святославові Криху з першої тернопільської команди, які в завершальному протистоянні впевнено здолали друзів-суперників по тренуваннях — 7:2.

Однак несправедливо було би не назвати й імена їхніх конкурентів на килимі — Юрія Мельника, Микиту Квасецького, Олександра Тимочка, Юрія Радика, Павла Павловича, Анатолія Паснака, Олександра Шевчука, Віталія Воркуна, Максима Великанича. Як й імена збірників дитячої ліги, котрі фінішували третіми, — Владислава Пилипчука, Владислава Мошкіна, Кирила Щербину, Максима Ратушняка, Олексія Чернявського, Єгора Тищенка, Святослава Малюка, Максима Радика, Дмитра Матлаха. Останні двоє, до речі, теж наші земляки, яких наставник збірної ліги відібрав до своєї команди.

Фото із сайту «Тернополяни»