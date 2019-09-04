Наповнюються місцеві скарбниці

У січні-серпні цього року платники податків Тернопільщини перерахували до місцевих бюджетів два мільярди 716,8 мільйона гривень платежів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на 7,1 відсотка, бюджети додатково отримали 180,9 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 473 мільйони або на 21,1 відсотка.

Найбільше до місцевих скарбниць надійшло податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції. З початку року сплачено один мільярд 829 мільйонів гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 348,5 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 410,6 мільйона гривень єдиного податку — на 62,8 мільйона більше аналогічного торішнього періоду. Плати за землю перерахували 252,2 мільйона гривень. Плюс до минулого року — 42,3 мільйона. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 85,5 мільйона гривень, що на 21,8 мільйона більше, ніж торік у січні-серпні. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 65,1 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Лише впродовж серпня 2019 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 401,4 мільйона гривень, що на 5,9 відсотка більше очікуваного. Бюджети додатково отримали 22,4 мільйона. Порівняно з торішнім серпнем приріст надходжень склав 63,3 мільйона гривень — на 18,7 відсотка більше.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області