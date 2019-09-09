Упродовж січня-серпня 2019 року платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 82 мільйони 521,7 тисячі гривень. Очікувані надходження перевищені на 11,5 мільйона, а порівняно з аналогічним торішнім періодом вони зросли на 21,8 мільйона гривень.

Левова частка сплати припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони сплатили 47,8 мільйона грн податку на нерухоме майно, що становить 57,8 відсотка. Це на 10,7 мільйона більше, ніж торік у січні-серпні.

Натомість мешканці області сплатили за нерухомість майже 34,7 мільйона гривень, що перевищило торішні надходження за вісім місяців на 11 мільйонів.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Юридичні особи самостійно визначають суму податку до сплати в декларації та сплачують податок за 2019 рік. Фізичним особам податок нараховують органи податкової служби, вручаючи їм податкові повідомлення-рішення. Громадяни в поточному році сплачують податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні в 2018 році.

Варто також мати на увазі, що фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів із моменту вручення податкового повідомлення-рішення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області