Порядок закриття електронного рахунку платника акцизного податку

Відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 розділу IV Податкового кодексу України особи, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб-підприємців до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, що розроблений з метою реалізації вимог Податкового кодексу, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року за номером 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового».

Пунктом 18 порядку, зокрема, встановлено, що електронний рахунок платника акцизного податку, зареєстрованого в системі електронного адміністрування реалізації пального, який не зареєстрований в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового станом на 2 липня 2019 року, закривається 23 липня 2019 року за правилами, встановленими для закриття електронного рахунка при анулюванні реєстрації як платника акцизного податку.

Відповідно ж до пункту 23 порядку для закриття електронних рахунків ДПС надсилає Державній казначейській службі відомості, в яких зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер електронного рахунка.

Казначейство протягом операційного дня, в який надійшли такі відомості, закриває електронні рахунки.

Повідомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДПС не пізніше операційного дня, що настає за днем його закриття.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області