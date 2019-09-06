Ще тиждень є в запасі

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої-третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1—298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України.

Для того, аби стати «спрощенцем», суб’єкту господарювання необхідно подати до контролюючого органу заяву в один із таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 Кодексу.

Відповідно ж до вже згаданого підпункту 298.1.4 суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Причому здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу.

Тобто, щоб перейти на спрощену систему оподаткування з четвертого кварталу 2019 року, необхідно подати заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік не пізніше 13 вересня 2019 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області