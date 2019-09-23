Визначили найсильніших

Особистий чемпіонат Тернопільської області з шахів серед спортсменів з інвалідністю, проведений минулих вихідних, фахівці «Інваспорту» присвятили відзначеному тижнем раніше Дню фізичної культури і спорту. У своїй другій рідній домівці, в спортивному клубі «Інваспорту» на проспекті Злуки свою майстерність продемонстрували 42 аматори древньої гри.

На церемонії урочистого відкриття з вітальним словом до претендентів на гросмейстерське звання, чимало з яких представляли обласний і Теребовлянський навчально-реабілітаційні центри, Теребовлянський навчально-виховний комплекс, звернувся керівник тернопільського «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин.

До його побажань ті, звісно, прислухалися. І в чесній спортивній боротьбі титули переможців у своїх нозологіях вибороли Сергій Карагодін і Вікторія Брухівська, Руслан Пронозюк і Мар’яна Хримко, кандидат у майстри спорту, бронзовий призер нещодавнього чемпіонату України Володимир Мельник і Юлія Островська.

Переможці і призери нагороджені медалями та грамотами.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»