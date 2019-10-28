А на кубку — дванадцятий

Для срібного призера особистого чемпіонату Тернопільщини Еріка Скринника обласні змагання стали другими за минулий тиждень. Адже за день перед ними він повернувся з Чернігова, де взяв участь у розіграші Кубка України з настільного тенісу серед спортсменів із порушенням слуху.

У всеукраїнських стартах, в яких узяли участь 26 чоловіків і 15 жінок із Волинської, Київської, Полтавської, Чернігівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей, наш земляк теж виступив доволі успішно, виборовши підсумкову дванадцяту позицію серед 26-ти конкурентів.

Фото з архіву «Інваспорту»