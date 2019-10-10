…А також сільськогосподарські товаровиробники

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України з метою оподаткування податком на додану вартість платником податку, зокрема, є будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

Якщо загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, в тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує один мільйон гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) як платник податку з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 Податкового кодексу. Крім, звичайно осіб, які є платником єдиного податку першої-третьої груп (пункт 181.1 статті 181 Кодексу).

Застосування спрощеної системи оподаткування, до речі, регламентовано главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Його статтею 297, зокрема, передбачено, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій із постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи.

Згідно з пунктом 293.3 відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється в розмірі:

— три відсотки доходу — при сплаті ПДВ згідно з Податковим кодексом;

— п’ять відсотків доходу — при включенні ПДВ до складу єдиного податку.

Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи в розмірі трьох відсотків, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником ПДВ відповідно до розділу V Податкового кодексу, при переході ним на спрощену систему оподаткування;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі п’ять відсотків, при добровільній зміні ставки єдиного податку;

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розділу V Податкового кодексу (пункт 293.8 статті 293).

Тобто платниками ПДВ можуть бути фізичні та юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи, які обрали ставку єдиного податку у розмірі трьох відсотків доходу, а також сільськогосподарські товаровиробники — платники єдиного податку четвертої групи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області